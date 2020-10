Prof. Anna Łabno: Trzeba wreszcie powiedzieć, że dziecko jest podmiotem prawa

– Wyrok Trybunału Konstytucyjnego musi zostać opublikowany, nie ma innej możliwości, zresztą i tak już „wyszedł poza pokój sędziowski” – powiedziała prof. Anna Łabno, odnosząc się do spekulacji prasowych, jakoby budzący emocje społeczne wyrok mógł pozostać bez publikacji, aby zachować obowiązujące status quo w sprawie dopuszczalności aborcji.– On jest wiążący już w tym momencie, natomiast dopełniamy formalności, publikując go – dodała pani profesor.

Jak podkreśliła, w całej dyskusji wobec zmiany prawa chroniącego życie poczętych dzieci, obracamy się pomiędzy tym, co nam dyktuje sumienie i wiara, a kompromisem prawnym. – Jest to niewątpliwie zderzenie prawdy o początkach człowieka i obowiązków, jakie z tego wynikają, z realiami politycznymi i społecznymi, które są niewątpliwie bolesne – powiedziała. Zwróciła uwagę, że pozostaje też istotna sprawa pomocy dla osób, których dotyczy sprawa ciąż z wadami genetycznymi. – Chodzi o pomoc, która byłaby tak realna, że wielu ludziom łatwiej byłoby dokonywać wyborów za życiem – mówiła, podkreślając, że ta sytuacja wymaga rozstrzygnięć nie tylko ze strony polityków, ale i organizacji i każdego z nas.

– Chodzi też o to, aby młodzież, która tak licznie występuje przeciwko wyrokowi TK, mogła usłyszeć w spokojnej rozmowie, że to nie może być rozstrzygane na ulicy – powiedziała profesor Anna Łabno.