Śląsk. Jest porozumienie. Umowa społeczna dla górnictwa uzgodniona

Jest porozumienie. Strona rządowa i przedstawiciele związków zawodowych po siedmiu miesiącach negocjacji uzgodnili treść umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i całego regionu. Ostateczne podpisanie umowy możliwe będzie później, po zaakceptowaniu jej treści przez organy statutowe poszczególnych związków zawodowych. Związkowcy z Solidarności potrzebują na to – jak wstępnie oceniali w czwartek – do dwóch tygodni. - Mówi lider Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz:

Negocjacje umowy społecznej, w myśl której kopalnie węgla energetycznego będą stopniowo wygaszane do końca 2049 roku, trwały od kilku miesięcy. Dziś [22.04.2021] uzgodniono ostatni sporny punkt, dotyczący indeksacji wynagrodzeń w kopalniach na najbliższe cztery lata (do 2025 r.) oraz cykliczność indeksacji – co cztery lata. Strony ustaliły górną granicę poziomu indeksacji, nie podając szczegółów uzgodnionych rozwiązań. - Mówi Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych:

Umowa społeczna będzie miała cztery załączniki (ich treść także już uzgodniono), dotyczące zasad pomocy publicznej, inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach umowy, terenów pogórniczych objętych umową oraz instrumentów pomocowych dla firm okołogórniczych i gmin górniczych.

Podpisanie umowy między stroną rządową, a przedstawicielami związków zawodowych ma nastąpić w środę [28.04.2021].