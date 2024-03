Abp Adrian Galbas: Diecezje nie grzeszą, diecezje nie popełniają przestępstw - grzeszą ludzie

Radio eM

- Jeżeli grzech jest jednocześnie przestępstwem (czy to przestępstwem kanonicznym, czy to przestępstwem w świetle prawa cywilnego) - grzesznik musi dodatkowo ponieść karę. I to dotyczy każdego jednego człowieka: czy to biskup, czy ksiądz, czy osoba świecka. Czy w diecezji sosnowieckiej są grzesznicy? Tak, są. Jestem jednym z nich. Czy w diecezji sosnowieckiej są ludzie święci? Tak, są; tak jak w całym Kościele. I mówienie, że to jest diecezja, która jest "przedsionkiem piekła" i całkowicie zdegenerowaną moralnie i duchowo, zwłaszcza duchowni; i że należałoby ją w związku z tym skasować i pozałatwiać sprawę - jest, mówiąc delikatnie, daleko idącym uproszczeniem - mówił arcybiskup Adrian Galbas, będący Administratorem Apostolskim diecezji sosnowieckiej. Wyraził on nadzieję, że diecezja "niebawem" będzie miała biskupa na stałe. Gość Radia eM odniósł się także do doniesień medialnych, jakoby kilku biskupów pomocniczych odmówiło objęcia diecezji sosnowieckiej. Metropolita katowicki przypomniał, że "takich informacji mogłyby udzielić Nuncjatura [Apostolska w Polsce] albo Dykasteria ds. Biskupów, ale są one zobowiązane sekretem papieskim". Spekulacje dziennikarskie są więc, w ocenie arcybiskupa "dobrze klikalnymi bzdurami".

Administrator diecezji sosnowieckiej odniósł się również do sprawy środowej (20 marca 2024 roku) śmierci mężczyzny w mieszkaniu w jednej z sosnowieckich parafii. W komunikacie wydanym na tę okoliczność hierarcha napisał: "Ufam, że wszystkie okoliczności związane z tym wydarzeniem - w tym udział duchownego diecezji sosnowieckiej - zostaną jak najszybciej wyjaśnione. Jesteśmy gotowi do współpracy z organami procesowymi, jak również zostały podjęte wszelkie kroki wymagane w takiej sytuacji przez prawo kościelne. Będą one w odpowiedni sposób kontynuowane". Te słowa powtórzył również na antenie Radia eM, składając kondolencje rodzinie zmarłego i zapewniając o modlitwie. - Jestem pierwszym, który chciałby poznać okoliczności tej sprawy a przede wszystkim poznać odpowiedź na pytanie, czy jest jakiś bezpośredni związek jednego z księży z diecezji sosnowieckiej z tą śmiercią; a jeżeli tak - to jaki. W zależności od tego, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, takie będą podejmowane konkretne decyzje; również kanoniczne - wskazał arcybiskup Adrian Galbas.

Metropolita katowicki skomentował również zmiany w strukturach Konferencji Episkopatu Polski. Przypomnijmy, że nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, zaś jego zastępcą - wywodzący się z Górnego Śląska metropolita wrocławski abp Józef Kupny. - To wybór dosyć przewidywalny, obaj są ludźmi bardzo wyważonymi, spokojnymi, umiejącymi budować porozumienie. Arcybiskup Tadeusz jest także bardzo dobrym organizatorem, a to jest umiejętność bardzo potrzebna w pracy przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Mówienie, że to jest ten, kto rządzi polskim Kościołem, jest bardzo upraszczające. Jego głównym zadaniem jest dobrze "pozbierać" episkopat, dobrze zorganizować jego prace, tak żeby to była robota bardzo sprawna i skuteczna. I tutaj myślę, że ksiądz arcybiskup Tadeusz i jego pierwszy współpracownik arcybiskup Józef - świetnie się do tego nadają - zakończył arcybiskup.